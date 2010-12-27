В Ботаническом саду зацветет кубинская агава, которой уже 43 года

В Петербурге ожидается цветение агавы в Ботаническом саду.

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга ждут, когда зацветет агава, привезенная с Кубы в 1974 году.

Агавы - монокарпические растения, которые цветут и плодоносят лишь один раз в жизни, а после погибают. Об этом рассказали в Ботаническом саду. Отмечается, что в коллекции оранжереи есть и останутся другие агавы. Когда первенец из привоза расцветет, специалисты смогут точно определить, к какому конкретно виду из рода агав относятся образцы, и растения получат имя.

В Латинской Америке агава используется для изготовления волокон ткани, веревок, канатов и рыболовных сетей. Кроме того, сок из сердцевины голубой агавы использовали как основу для текилы.

Фото: Официальный сайт Ботанического сада Петра Великого