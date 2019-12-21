В Большую Невку после ДТП с большегрузом попали нефтепродукты

Во время подъёма рефрижератора в Большую Невку поступили нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.
Сейчас на месте работают специалисты, которые обрабатывают акваторию активной пеной. На месте разлива устанавливают 30 метро боровых заграждений.
Напомним, около шести утра Scania с полуприцепом пробила на Выборгской набережной и упала в воду. Водитель большегруза скончался на месте. Проводится проверка по факту ДТП.
Ранее мы показывали, как из Невы достали затонувший утром большегруз.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )