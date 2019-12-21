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В Большую Невку после ДТП с большегрузом попали нефтепродукты

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Сейчас на месте работают специалисты, которые обрабатывают акваторию активной пеной.

Во время подъёма рефрижератора в Большую Невку поступили нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Сейчас на месте работают специалисты, которые обрабатывают акваторию активной пеной. На месте разлива устанавливают 30 метро боровых заграждений.

Напомним, около шести утра Scania с полуприцепом пробила на Выборгской набережной и упала в воду. Водитель большегруза скончался на месте. Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее мы показывали, как из Невы достали затонувший утром большегруз. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: большая невка, нефтепродукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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