В Большую Невку после ДТП с большегрузом попали нефтепродукты

Сейчас на месте работают специалисты, которые обрабатывают акваторию активной пеной.

Во время подъёма рефрижератора в Большую Невку поступили нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Сейчас на месте работают специалисты, которые обрабатывают акваторию активной пеной. На месте разлива устанавливают 30 метро боровых заграждений.

Напомним, около шести утра Scania с полуприцепом пробила на Выборгской набережной и упала в воду. Водитель большегруза скончался на месте. Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее мы показывали, как из Невы достали затонувший утром большегруз.

Видео: Piter.TV