В Библиотеке на Пионерской покажут лучшие фильмы фестиваля "Арткино"

Межпоселенческая библиотека Выборгского района присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино-2019».

Выборг - город, исторически хорошо знакомый с современным и классическим киноискусством. В этом году в древнем городе покажут лучшие работы еще одного кинофестиваля. На этот раз в стенах Межпоселенческой библиотеки на Пионерской, дом 4, пройдет показ короткометражек всероссийского фестиваля "Арткино". Мероприятие состоится в рамках акции "Ночь кино-2019", об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятие пройдет 24 августа в просмотровом зале библиотеки. Показы начнутся в 18, 20 и 22 часа. Зрители смогут не только насладиться лучшими российскими короткометражками, но и проголосовать за своих фаворитов. Так организаторы фестиваля смогут распределить призы зрительских симпатий и лучше узнать вкусы современных горожан.

В конкурсе участвуют игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут. В этом году в программу кинофестиваля вошли 18 разноплановых короткометражных картин, которые объединены в три киноальманаха: "Весна", "Лето", "Осень". пресс-служба администрации Выборгского района

Организаторами фестиваля выступают организация "Мир искусства" и киношкола "Артерия кино", а также руководство межпоселенческой библиотеки. Расписание показов опубликовано в прикрепленных файлах на сайте администрации Выборгского района.

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