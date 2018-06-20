Видео: библионочь в Выборгских библиотеках

Библиотеки Выборга приняли участие во всероссийской акции "Библионочь – 2019".

Праздник ночных библиотек для выборжан затянулся сразу на две ночи. С пятницы на субботу свои двери для поздних посетителей открыла городская библиотека А. Аалто, а с субботы на воскресенье – отделения Межпоселенческой библиотеки на Пионерской, 4 и Рубежной, 18.

Тематикой ночных мероприятий стал театр. Так, в Аалто состоялась встреча с популярным в Выборге актером театра "Святая Крепость", Николаем Устиновым-Лещинским, а в исторических интерьерах библиотеки на Пионерской свой мастер-класс по бальному танцу провело Выборгское Бальное Общество.

И в первом и во втором случае зал был заполнен настолько, что даже в два раза большее количество сидячих мест едва бы уместило всех желающих посмотреть на то, как театр проникает за библиотечные стены.

Всего в Выборгском районе, участие во всероссийской библиотечной ночи приняли около 40 заведений.

Видео: Piter.TV