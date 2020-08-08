В Бейруте при столкновениях пострадали 130 человек

В ходе массовых протестов в Бейруте, которые привели к конфликту с силовиками, пострадало не менее 130 человек. Об этом в Twitter сообщил ливанский Красный Крест.
По данным организации, 28 человек были госпитализированы в ближайшие больницы, 102 получили помощь медиков на месте. Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что один сотрудник сил безопасности погиб в результате стрельбы во время демонстрации.
Протесты вызваны последствиями страшного взрыва в порту Бейрута, ужасной экономической и гуманитарной ситуацией, коррупцией во власти и активностью "Хезболлы".
Видео: YT / Global News, Guardian News
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