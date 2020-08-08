В Бейруте при столкновениях пострадали 130 человек

Один человек погиб.

В ходе массовых протестов в Бейруте, которые привели к конфликту с силовиками, пострадало не менее 130 человек. Об этом в Twitter сообщил ливанский Красный Крест.

По данным организации, 28 человек были госпитализированы в ближайшие больницы, 102 получили помощь медиков на месте. Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что один сотрудник сил безопасности погиб в результате стрельбы во время демонстрации.

Протесты вызваны последствиями страшного взрыва в порту Бейрута, ужасной экономической и гуманитарной ситуацией, коррупцией во власти и активностью "Хезболлы".

Видео: YT / Global News, Guardian News