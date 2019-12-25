В Азии зафиксировали падение цены на российский уголь

Годовое падение составило 25-30%.

В Азии зафиксировали падение цены на российский энергетический уголь. Об этом сообщает NEFT Research.

Отмечается, что стоимость угля на азиатском рынке достигла самого низкого уровня с 2021 года. Цена уровня марки 5500 ккал/кг с учетом стоимости доставки до порта в Южном Китае снизилась до $77,5 за тонну. Годовое падение составило 25-30%. Причиной такого явления называют перепроизводство и снижение спроса в ключевых странах-импортерах. Также ключевой проблемой отрасли остаются высокие логистические издержки.

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