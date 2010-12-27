В "Автово" Красненькая речка стала ядовито-зеленого цвета

Петербуржцы обеспокоены ситуацией.

В историческом районе Петербурга "Автово" местные жители заметили, что река Красненькая приобрела странный ядовито-зеленый оттенок. Некоторые заподозрили в изменениях экологические проблемы, влияние человеческих факторов.

Скорее всего добавляли специальный реагент (флуоресцеин) для того, чтобы найти утечки по яркому окрашиванию. Реагент абсолютно безвредный. В Чикаго на день святого Патрика с помощью него специально подкрашивают воду отмечает одна из пользователей социальной сети "Вконтакте"

Однако, наиболее вероятной версией считается обильное цветение водорослей: они начинают активнее размножаться в условиях жары.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб