В Австралии улицы города назовут в честь вселенной "Игры престолов"

Персонажи известного мира Вестероса получат собственные улицы.

В честь Сноу, Станниса, Грейджоя и Тавйвина назовут улицы в австралийском городе Джилонг. А вот семейству Ланнистеров придется обойтись без собственной австралийской “недвижимости”. Местные жители отказываются жить на улице в честь Серсеи. Их возмущает, что место их проживания будет ассоциироваться с королевой, которая не стыдится и не скрывает свою любовную связь с кровным братом.

По словам одного из представителей строительства улиц, ему пришлось в срочном порядке менять название улицы с “Ланнистер-роуд” на “Ланнастер-роуд”.Администрация города прислало ему предупреждение, что фамилию “Ланнистер” использовать нельзя из-за недовольства горожан. Местная власть считает, что наименование улиц не должно никого оскорблять, поэтому застройщик обязан прислушаться к мнению общества.

Менеджер проекта Гэри Смит возмущается по этому поводу. По его мнению, глупо быть против названия из-за инцеста, который происходит в выдуманном мире по фэнтезийной книге.

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