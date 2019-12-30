В Австралии футболиста съели акулы

Молодой человек пропал 2 января.

В Австралии нашли тело 21-летнего футболиста Эрика Биригитти, пропавшего 2 января. Труп был объеден акулами, сообщает Daily Mail.

Молодой человек приехал на континент на отдых. Во время прогулки по берегу он поскользнулся на камнях и упал в воду. Эрика пытались вытащить на берег, но его унесло течение в океан. Его тело обнаружили спасатели, которые занимались поисками 57-летнего австралийца, которого атаковали акулы.

Бригитти играл за американскую студенческую команду "Гастинг Бронкос". Команда уже выразил соболезнования семье и близким футболиста.