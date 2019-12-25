В Астраханской области отчим регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Астраханской области состоялся суд над местным жителем, который почти год насиловал дочь сожительницы.
ТАСС со ссылкой на пресс-служба СУ СК России по Астраханской области сообщает, что состоялся суд над 41-летним местным жителем, который регулярно насиловал падчерицу. Следствием и судом установлено, что в период с октября 2018 года по июнь 2019 года многократно и систематически насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы 2004 года рождения.
Суд признал мужчину виновным и вынес свой вердикт. Мужчине предстоит провести 18 лет в колонии строго режима.
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Фото: Piter.TV
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