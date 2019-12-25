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На Кубани женщина с сожителем забили насмерть годовалого сына
Сегодня, 12:11
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MShaffter

На Кубани женщина с сожителем забили насмерть годовалого сына

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Пара скрыла от медиков и полиции факт избиения малыша.

В Краснодарском крае сожители забили насмерть годовалого сына женщины.

Жуткое происшествие произошло в ночь на 1 апреля в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района, сообщают региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия поздно вечером 31 марта годовалый сын 27-летней женщины сильно плакал и мешал отдыхать взрослым, матери и ее 19-летнему сожителю. Тогда мужчина взял железную толкушку и ударил ей по голове малыша не менее 2х раз, а женщина ударила по голове сына деревянной палкой. После этого малыш затих.

Поздно ночью пара обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни и вызвала скорую. Сожители скрыли от медиков и полиции факт избиения ребенка. Но следователи смогли установить причину смерти малыша и арестовали мужчину и женщину. Возбуждено уголовное дело по статье "в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть".

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка и действию (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства.

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Фото: Piter.TV

Теги: новости краснодарского края, новости кубани, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Андреев Александр
Сегодня 13:01

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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