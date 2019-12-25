На Кубани женщина с сожителем забили насмерть годовалого сына

Пара скрыла от медиков и полиции факт избиения малыша.

В Краснодарском крае сожители забили насмерть годовалого сына женщины.

Жуткое происшествие произошло в ночь на 1 апреля в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района, сообщают региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия поздно вечером 31 марта годовалый сын 27-летней женщины сильно плакал и мешал отдыхать взрослым, матери и ее 19-летнему сожителю. Тогда мужчина взял железную толкушку и ударил ей по голове малыша не менее 2х раз, а женщина ударила по голове сына деревянной палкой. После этого малыш затих.

Поздно ночью пара обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни и вызвала скорую. Сожители скрыли от медиков и полиции факт избиения ребенка. Но следователи смогли установить причину смерти малыша и арестовали мужчину и женщину. Возбуждено уголовное дело по статье "в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть".

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка и действию (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства.

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Фото: Piter.TV