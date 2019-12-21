В Апатитах подростки избили полицейских

Правоохранители задержали девятерых подростков.

В городе Апатиты Мурманской области группа подростков напала на сотрудников полиции. Об этом сообщили в Следственно комитете.

Инцидент случился 20 декабря у дома культуры, где прошла дискотека. Вечером местные жители пожаловались в полицию на шумных подростков. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на месте группу молодых людей с алкоголем, и которые не реагировали на замечания.

После того как они попросили одного из них пройти в машину, молодой человек оказал сопротивление. Затем завязалась массовая драка, в которой одного из полицейских повалили на землю и начали пинать ногами. Впоследствии у него обнаружили сотрясение мозга. Его коллегу несколько раз ударили кулаками по голове.

Правоохранители задержали девятерых подростков. По факту происшествия проводится проверка из-за применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Видео: YouTube / Питер ТВ, ют Los Angeles Times, Demonracer2