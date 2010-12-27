В Анталии перевернулся автобус с туристами из России, есть пострадавшие

Всего в автобусе находилось 22 россиянина.

Суббота, 21 сентября. В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, которые ехали в аэропорт. Среди них были россияне, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

По его словам, в аварии пострадало 15 граждан России. Семеро человек отказали от госпитализации, остальные восемь находятся под присмотром врачей. Характер их травм не уточняется, но консул отметил, что жизни граждан РФ ничего не угрожает.

Авария случилась в районе Аксу в районе 06:00. Всего в автобусе находилось 22 россиянина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: CNN Turkey