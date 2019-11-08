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Стены Анненкирхе украсят 10 работ художника Кирилла Ведерникова
Сегодня, 17:29
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Стены Анненкирхе украсят 10 работ художника Кирилла Ведерникова

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Открытие выставки начнется в 19:00 23-го октября.

В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) открывается выставка художника Кирилла Ведерников. Совместно с Центром печати Олега Лукьянова 10 работ удалось перевести на стены храма. 

Выставку назвали "Сотворение". В нее вошли работы "Матерь мира", "Распятие", "Вавилон" и другие, они представлены в увеличенном масштабе. 

Открытие запланировано на сегодня, 23 октября. Его сопроводит выступление музыкального коллектива Authentic Sound Assembly.

Композиции на основе духовных песнопений исполнители подобрали индивидуально к каждой из работ.

написал Олег Лукьянов на своей странице в "ВКонтакте". 

Ранее Piter.TV пообщался с Кириллом Ведерниковым об искусстве и легализации стрит-арта.

Фото: Олег Лукьянов / VK

 

Теги: анненкирхе, кирилл ведерников, урбанфреска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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