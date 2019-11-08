Стены Анненкирхе украсят 10 работ художника Кирилла Ведерникова

В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) открывается выставка художника Кирилла Ведерников. Совместно с Центром печати Олега Лукьянова 10 работ удалось перевести на стены храма.
Выставку назвали "Сотворение". В нее вошли работы "Матерь мира", "Распятие", "Вавилон" и другие, они представлены в увеличенном масштабе.
Открытие запланировано на сегодня, 23 октября. Его сопроводит выступление музыкального коллектива Authentic Sound Assembly.
Композиции на основе духовных песнопений исполнители подобрали индивидуально к каждой из работ.
написал Олег Лукьянов на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее Piter.TV пообщался с Кириллом Ведерниковым об искусстве и легализации стрит-арта.
Фото: Олег Лукьянов / VK
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