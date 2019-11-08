Стены Анненкирхе украсят 10 работ художника Кирилла Ведерникова

Открытие выставки начнется в 19:00 23-го октября.

В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) открывается выставка художника Кирилла Ведерников. Совместно с Центром печати Олега Лукьянова 10 работ удалось перевести на стены храма.

Выставку назвали "Сотворение". В нее вошли работы "Матерь мира", "Распятие", "Вавилон" и другие, они представлены в увеличенном масштабе.

Открытие запланировано на сегодня, 23 октября. Его сопроводит выступление музыкального коллектива Authentic Sound Assembly.

Композиции на основе духовных песнопений исполнители подобрали индивидуально к каждой из работ. написал Олег Лукьянов на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Piter.TV пообщался с Кириллом Ведерниковым об искусстве и легализации стрит-арта.

Фото: Олег Лукьянов / VK