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В Анненкирхе отмечают 240-летний юбилей

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Посетители могут послушать живую музыку и попробовать лютеранскую еду.

Лютеранская церковь святой Анны отмечает 240-летнию юбилей, празднование началось 24 октября и закончится 27 октября. Мобильный корреспондент побывал на месте событий.

Анненкирхе - одна из самых атмосферных церквей в Петербурге. В честь праздника в ней разбили фуд-корт, провели лекции и организовали концерты. Вход свободный, посетители могут оставить добровольное пожертвование. 

Сегодня, 25 октября, на сцене выступили Percussion Today Project. Группа исполнила Canto Ostinato на маримбах и вибрафонах.

В следующие два дня по Анненкирхе проведут экскурсию, сыграют классические произведения на органе и проведут джазовое богослужение. 

Видео: Piter.TV 

Фото: @annenkirche / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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