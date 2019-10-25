В Анненкирхе отмечают 240-летний юбилей

Посетители могут послушать живую музыку и попробовать лютеранскую еду.

Лютеранская церковь святой Анны отмечает 240-летнию юбилей, празднование началось 24 октября и закончится 27 октября. Мобильный корреспондент побывал на месте событий.

Анненкирхе - одна из самых атмосферных церквей в Петербурге. В честь праздника в ней разбили фуд-корт, провели лекции и организовали концерты. Вход свободный, посетители могут оставить добровольное пожертвование.

Сегодня, 25 октября, на сцене выступили Percussion Today Project. Группа исполнила Canto Ostinato на маримбах и вибрафонах.

В следующие два дня по Анненкирхе проведут экскурсию, сыграют классические произведения на органе и проведут джазовое богослужение.

Видео: Piter.TV

Фото: @annenkirche / Instagram