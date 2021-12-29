В Алма-Ате было задержано более 70 боевиков

Правоохранители также задержали порядка 30 мародеров.

В самом крупном городе Казахстана Алма-Ате правоохранители задержали более 70 боевиков и 30 мародеров. Они нападали на административные здания и грабили их. Об этом пишет "Sputnik Казахстан", ссылаясь на департамент полиции.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате в четверг, 6 января, началась "зачистка" от погромщиков.

Напомним, что протесты в начале 2022 года начались в городах Жанаозен и Актау. Люди вышли на улицы из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. Они требовали, чтобы государство снизило цены. Затем протесты поддержали в других городах и люди начали требовать отставки правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу страны заявил, что дал приказ правоохранителям и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24