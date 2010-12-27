В Агалатово неизвестные на БМВ Х5 похитили юношу и увезли в лес

В Ленобласти похитили молодого человека, а уже через 5 часов отпустили.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 6 марта в отдел полиции обратилась 19-летняя жительница Агалатово. Она заявила, что неизвестные мужчины насильно затолкали в БМВ Х5 её соседа. Также она отметила, что молодого человека выжидали у магазина "24 часа".

Позже, 18-летний пострадавший самостоятельно прибыл в полиции, чтобы рассказать о произошедшем. По его словам, незнакомые злоумышленники посадили его в иномарку, показывая наличие пистолета и электрошокера. Затем молодого человека увезли в лес, где потребовали денег. Однако потерпевший поясняет, что никому ничего не был должен. Спустя некоторое время молодого человека отпустили, правда, "пустого". У потерпевшего забрали 15 тысяч рублей, ключи от машины и документы на нее.

Стоит отметить, что пленник уверенно заявлет о том, что запомнил госномер БМВ Х5, который как выяснилось, принадлежит 56-летнему уроженцу Грузии.