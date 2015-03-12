В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга завершено строительство нового детского сада на территории жилого комплекса "Галактика". Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест, общая площадь 4-этажного здания, включая подвальный этаж, составляет 6 500 кв. м. В саду предусмотрено 12 групп для детей в возрасте от 1 до 7 лет. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Проект реализован в рамках программы развития социальной инфраструктуры города. Новый сад оснащен современными игровыми площадками и учебными зонами, что способствует комфортному и безопасному пребыванию детей.

