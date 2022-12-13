В 4 районах Петербурга от незаконных объектов торговли освобождено 15 земельных участков

В четырех районах Петербурга от незаконных объектов торговли освобождено 15 земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).
Работы были проведены в Приморском, Невском, Красносельском и Кировском районах. В ходе рейдов торговые модули, столы, стеллажи, прилавки и другие сборно-разборные конструкции по продаже продуктов питания, овощей, фруктов и рыбной продукции ликвидированы у станций метро "Улица Дыбенко" и "Проспект Большевиков", на проспектах Кузнецова, Ветеранов и Стачек, улице Маршала Захарова, Ленинском проспекте. На Комендантском и Ленинском проспектах в незаконных торговых точках продавали корюшку. Отмечается, что сезонная продажа этой рыбы стартует только в середине апреля, официальные точки продажи можно будет найти на сайте КИО. Торговля корюшкой продлится до конца мая.
За продажу товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности, нарушителей привлекут к административной ответственности.
Фото и видео: ККИ
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