В 2024 году в Петербурге отремонтировали 100 объектов улично-дорожной сети

Рабочее движение по нескольким важным объектам, таким как развязки на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также Дунайского проспекта и Московского шоссе, началось в 2024 году. Эти объекты стали частью программы "Безопасные качественные дороги".

В 2024 году в Петербурге открылось движение по двенадцати новым дорогам и транспортным развязкам, а также было отремонтировано сто объектов дорожной инфраструктуры. Губернатор Александр Беглов подвел итоги дорожного строительства, отметив, что развитие транспортной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений развития города.

За прошедший год было введено в эксплуатацию двенадцать новых дорог и развязок, отремонтированы сто участков улиц и двадцать пять километров трамвайных линий. Часть проектов была выполнена благодаря поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Новые транспортные артерии значительно улучшили дорожную обстановку, снизили нагрузку на выездные магистрали и создали дополнительные маршруты к федеральным трассам. Рабочее движение по нескольким важным объектам, таким как развязки на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также Дунайского проспекта и Московского шоссе, началось в 2024 году. Эти объекты стали частью программы "Безопасные качественные дороги".

Развязка на Московском проспекте и Дунайском проспекте увеличила пропускную способность перекрестка до 75 тысяч автомобилей в сутки, что существенно облегчило движение в Московском и Фрунзенском районах. Завершение работ на Петрозаводском шоссе позволило водителям свободно пересекать железнодорожные пути в направлении Колпино.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал третьим в рейтинге российских городов по уровню качества жизни.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)