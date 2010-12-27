В 2024 году в Ленобласти будут функционировать 953 новых субъектов МСП

Обучить финансовой грамотности и основам ведения бизнеса планируется почти 7 тысяч человек: начинающих предпринимателей и физических лиц.

Амбициозная задача поставлена перед органами власти Ленинградской области региональным проектом "Популяризация предпринимательства".

Если в 2018 году занятых в сфере малого и среднего предпринимательства насчитывалось 198 тысяч, то к 2024 году их число должно увеличиться до 234 тысяч человек. Такие цифры были озвучены на совещании органов исполнительной власти региона.

Планируется, что в течение пяти лет Ленинградская область привлечет к обучению, участию в мероприятиях и непосредственно созданию бизнеса более 45 тысяч человек. Так, к примеру, если в 2019 году должно быть создано 138 малых предприятий, то в 2024 году — 953 новых субъектов МСП. Прежде всего, это получатели стартовых субсидий, а также участники программы Корпорации МСП "Азбука предпринимателя" и курсов "Введение в предпринимательство". Обучить финансовой грамотности и основам ведения бизнеса планируется почти 7 тысяч человек: начинающих предпринимателей и физических лиц.

Ленинградской областью сохранены все меры поддержки и увеличено финансирование сферы малого и среднего бизнеса. В регионе создан Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, который в формате единого окна будет делать акцент на банковскую поддержку, микрофинансовые организации и обучение. В этом году мы запускаем программу бизнес-акселерации совместно с бизнес-школой "Сколково". отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов

Источник: региональная пресс-служба