В 2023 году Петербург станет культурной столицей СНГ

По словам Беглова, сегодня в сфере культуры в Северной столице работают свыше 800 организаций/

Петербург в 2023 году станет культурной столицей Содружества. Решение об этом приняли на саммите глав государств СНГ, пишет пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, сегодня в сфере культуры в Северной столице работают свыше 800 организаций: от музеев и театров до библиотек и концертных залов. В общей сложности ежегодно они проводят 25 тысяч различных мероприятий.

В следующем году в Петербурге будут отмечать 320-летие со дня основания. Также в городе пройдет празднование 110-летия кинотеатра "Аврора" и 90-летия Санкт Петербургского академического театра имени Ленсовета, а также других юбилейных дат.

Фото: Piter.tv

