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В 2023 году Петербург станет культурной столицей СНГ
Сегодня, 19:19
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В 2023 году Петербург станет культурной столицей СНГ

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По словам Беглова, сегодня в сфере культуры в Северной столице работают свыше 800 организаций/

Петербург в 2023 году станет культурной столицей Содружества. Решение об этом приняли на саммите глав государств СНГ, пишет пресс-служба Смольного. 

По словам Беглова, сегодня в сфере культуры в Северной столице работают свыше 800 организаций: от музеев и театров до библиотек и концертных залов. В общей сложности ежегодно они проводят 25 тысяч различных мероприятий.

В следующем году в Петербурге будут отмечать 320-летие со дня основания. Также в городе пройдет празднование 110-летия кинотеатра "Аврора" и 90-летия Санкт Петербургского академического театра имени Ленсовета, а также других юбилейных дат.

Фото: Piter.tv
 

Теги: столица снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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