В 2021 году город направит более 10 миллионов рублей на ремонт городских фонтанов

Ремонтировать заброшенные фонтаны начали в 2019 году.

Власти Петербурга выделили "Водоканалу" 10,7 млн рублей на капитальный ремонт фонтанов и фонтанных комплексов в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

В этом году в планах отремонтировать 7 фонтанов: на Московском проспекте рядом с Российской национальной библиотекой, на Каменоостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, Английском проспекте, 13, Лесном проспекте, 61 и Румянцевской площади, 2. Также ремонт проведут фонтана в Шушарах.

Ранее Piter.TV узнал о том, что весенний праздник фонтанов пройдёт в Петергофе 22 мая.

Фото: gov.spb.ru