В 2020 году в Выборге появится новый онкоцентр

На эти цели предусмотрено финансирование из федерального (861,14 млн рублей) и областного (860,2 млн рублей) бюджетов, ФФОМС – 6,815 млрд рублей.

В программу по борьбе с онкологическими заболеваниями Ленинградской области включено строительство комплексных онкоцентров, переоснащение больниц и телемедицина. Об этом сообщает пресс-служба региона.

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" до конца 2019 года в Кингисеппе и Гатчине появятся первые центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). До конца 2020 года такие медучреждения начнут работать в Тихвине, Выборге и Всеволожске. Все они станут филиалами областного онкологического диспансера и будут ориентированы на проведение специфических обследований. ЦАОПы позволят максимально сократить время между выявлением онкозаболевания и назначением лечения.

В рамках регионального проекта все медицинские организации Ленинградской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, будут дооснащены и переоснащены, также планируется построить новые корпуса онкоцентра в Кузьмолово.

Максимально планируется использовать возможности телемедицинской службы в Ленинградской областной клинической больнице и в онкодиспансере. Это даст возможность полноценного включения ведущих специалистов из областных и федеральных учреждений, чтобы они могли дистанционно давать свои экспертные заключения на основе высокотехнологическим диагностическим исследований — компьютерной томографии, МРТ.

На эти цели предусмотрено финансирование из федерального (861,14 млн рублей) и областного (860,2 млн рублей) бюджетов, ФФОМС – 6,815 млрд рублей.

Источник: пресс-служба региона