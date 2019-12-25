В 2020 году в Петербурге может быть поставлен рекорд по вводу новых офисов

В среднем в Петербурге начали снимать офисы площадью на 40%, чем в прошлом году.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что по итогам текущего года в Северной столице планируют ввести в эксплуатацию около 239 тысяч "квадратов" офисных площадей. Об этом сообщают специалисты компании Knight Frank St Petersburg.

Известно, что в настоящий момент в городе возводится более 100 тысяч кв. метров офисных площадей. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

По словам экспертов, на рынке наблюдается интерес к более дешевым помещениям с меньшей площадью.

Рнее мы сообщали о том, что на реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета.

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