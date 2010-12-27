В 2020 году в Петербурге больше не будет маршрутов под буквой "К"

Маршрутки станут возить пассажиров по единому установленному тарифу, который не будет отличаться от стоимости проезда на городском общественном транспорте.

В 2020 году в Петербурге больше не будут курсировать микроавтобусы с буквой "К". Коммерческий транспорт не исчезнет, но его реорганизуют. С первого июля данный вид транспорта будет стоить столько же, как и городские аналоги. Тарифы будут снижены из-за возможности властей субсидировать частных перевозчиков. Маршруты будут получать через систему государственных закупок. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на председателя Комитета по транспорту Александра Головина.

На данный момент в Северной столице нет единого тарифа и субсидий для маршрутных средств передвижения. Нововведение позволит оптимизировать транспортную систему города. Кроме тарифов, за маршрутками закрепят остановки. Притормаживать для высадки пассажиров вне указанных он будет запрещено.

Также власти усилят функционирование трамваев и троллейбусов. Средства перераспределят по направлениям, чтобы большое количество транспорта не выходило на один и тот же маршрут.

Фото: Piter.tv