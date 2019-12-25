В 2020 году объём переводов по бизнес-картам Сбербанка в СЗФО приблизился к 3 млрд рублей

Средний чек перевода составил 20 тысяч рублей.

В 2020 году держатели бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе совершили более 150 тысяч переводов на общую сумму около 3 млрд рублей. Средний чек составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Больше всего переводов пришлось на январь 2020 года. В феврале-апреле наблюдался временный спад, однако с мая активность держателей бизнес-карт начала постепенно восстанавливаться. В январе 2021 года предприниматели СЗФО сделали более 14 тысяч переводов на общую сумму чуть менее 300 млн рублей.

Благодаря новейшим цифровым сервисам зарегистрировать бизнес, открыть счет и вести финансовые дела сегодня можно дистанционно. Предприниматели могут быть уверены в прозрачности финансовых расчетов и экономить свое время за счет ускоренных процессов выполнения тех или иных операций.

Компании экосистемы Сбер тоже развивают удаленные сервисы – большую часть рутинной работы по обслуживанию и аналитике бизнеса можно перевести на аутсорсинг также из дома или офиса. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Ранее мы писали, что число активных бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе превысило 130 тысяч. Одной из самых востребованных опций среди держателей стал перевод денег с карты на карту.

Фото: Piter.TV