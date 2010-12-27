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В 2020 году на телеканале "ТНТ" представят 12 новинок
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

В 2020 году на телеканале "ТНТ" представят 12 новинок

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Также зрителей ждут продолжение комедийных сериалов и шоу.

В новом году на "ТНТ" представят 12 премьер: 2 новых комедийных шоу, 8 комедийных сериалов, 2 полнометражных фильма. Об этом 31 октября в Доме Беггровых в Петербурге рассказал креативный директор телеканала. 

"В новом сезоне ТНТ вы увидите невероятно талантливые сериалы, которые мы долго выверяли и делали специально для зрителя. Для нас было принципиально важно не изменить себе, но при этом прыгнуть выше собственной головы",

- сказал Гавриил Гордеев. 

Также в 2020 году зрители увидят продолжения хитов телеканала - "Полицейского с Рублевки", "Реальных пацанов", "Физрука" и "Ольги", а также сериалов "Год культуры", "ТРИАДА" и "Жуки". Весной состоится премьера нового сезона реалити-шоу "Холостяк".

Громкими новинками следующего года станут полнометражные фильмы. Один из них, "Реальные пацаны против Зомби", простой парень Колян Наумов будет бороться против зомби в Перми. Город был заражен вирусом и отрезан от остального мира.  Другая картина - "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона" - это расследование телеканала, в котором расскажут о личности песенника, известного в 1970-х годах. 

Фото: пресс-служба телеканала "ТНТ"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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