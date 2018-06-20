В 2019 году в Выборге запланирован ремонт девяти дорог

Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства районной администрации Сергей Петров рассказал, какие работы по ремонту автомобильных дорог Выборга и района были проведены в 2018 году, а также о планах по развитию дорожной сети на 2019 года.

Состоялось очередное заседание совета директоров производственной сферы Выборгского района, в котором приняли участие представители районной администрации. Вел совещание председатель Совета Александр Курбанов.

Один из вопросов, который обсудили промышленники, состояние и развитие дорожной сети Выборгского района.

Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства районной администрации Сергей Петров рассказал, какие работы по ремонту автомобильных дорог Выборга и района были проведены в 2018 году, а также о планах по развитию дорожной сети на 2019 года.

В минувшем году в рамках муниципальной программы по ремонту дорожного покрытия были отремонтированы в Выборге 24 дороги, среди которых набережные 40-летия ВЛКСМ и 30-го Гвардейского корпуса, улицы Выборгская, Железнодорожная, Приморская, Новопоселковая, 3-я Озерная, Судостроительная, Сайменское и Приморское шоссе. Кроме того, был проведен ремонт тротуаров, в частности, по Сайменскому шоссе и ул. 1-ой Южной.

В рамках программы по повышению безопасности дорожного движения в Выборге были выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке пешеходных ограждений, светофоров типа Т-7, организованы дополнительные пешеходные переходы.

Также проведен ремонт районных дорог "подъезд к п. Сопки", "подъезд к п. Тарасово". Затрачено порядка 35 млн. рублей из областного и местного бюджетов.

В 2019 году запланирован ремонт девяти дорог г. Выборга. Как сообщил Сергей Петров, администрацией подана заявка в Правительство области на софинансирование работ на сумму более 70 млн. рублей. В настоящее время получено подтверждение на ремонт улицы Михайловской.

Кроме того, в этом году планируется отремонтировать два моста - Крепостной и Новопоселковый.

В рамках заседания собравшиеся также обсудили состояние дорог в промышленных зонах Выборга и перспективы их ремонта, сроки строительства путепровода в Лазаревке. Сергей Петров рассказал, что в проектно-сметной документации по возведению путепровода были обнаружены неточности, поэтому в настоящее время она находится на корректировке. В декабре запланировано прохождение экспертизы.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО