В 2017 году количество покушений на детей возросло на 68%

Число покушений на убийство детей возросло. Также стали известны районы, которые опаснее всего для детей, об этом сообщило издание "Интерфакс".

В 2017 году больше 1500 тысяч преступлений против несовершеннолетних было зарегистрировано правоохранительными органами. Большая часть из них, 985 преступлений, были совершены из-за алиментов.

По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 68%. С 4 до 19 выросло количество покушений на убийство детей, с 5 до 7 увеличилось число убийств несовершеннолетних.

Невский, Калининский, Кировский районы признаны самыми опасными для детей. В этих районах совершено больше всего преступлений против несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV