В 13 областях Украины могут усилить карантин

В 13 областях Украины могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда показателей, фиксирующих распространение коронавирусной инфекции. Об это сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По его словам, в некоторых областях наблюдается резкий рост инфицирования, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
Те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны. Это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление <...> об усилении карантинных мер на территории того или иного региона
Максим Степанов
Он добавил, что ужесточение ограничительных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных учреждений.
Видео: YouTube / НАШ
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