В 13 областях Украины могут усилить карантин

В ряде областей наблюдается превышение ряда критериев распространения коронавируса.

В 13 областях Украины могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда показателей, фиксирующих распространение коронавирусной инфекции. Об это сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, в некоторых областях наблюдается резкий рост инфицирования, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны. Это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление <...> об усилении карантинных мер на территории того или иного региона

Максим Степанов

Он добавил, что ужесточение ограничительных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных учреждений.

Видео: YouTube / НАШ