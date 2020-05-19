Номинальный ВВП России в апреле составил 6,3 триллиона рублей.

Номинальный ВВП России за апрель упал на 28%. Об этом пишет РБК со ссылкой на ежемесячный отчёт Минфина и расчёты аналитика управляющей компании "Агидель" Виктора Тунева из Перми. Реальный ВВП упал, по их оценкам, на 20%.

Свои расчёты Тунев разместил на странице в Facebook.

В 2021-м рост может быть от 3% до 10% в зависимости от траектории на графике. Виктор Тунев, аналитик управляющей компании "Агидель"

Номинальный ВВП России в апреле составил 6,3 триллиона рублей. Это на 2,4 триллиона меньше, чем в апреле 2019 года.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году.

Видео: government.ru