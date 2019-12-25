ВШЭ завершит строительство общежития на улице Крупской за 934,5 млн рублей

К участию допускается исполнитель, являющийся членом саморегулируемой организации строителей.

НИУ "Высшая школа экономики" объявило поиск подрядчика, которому предстоит достроить общежитие на улице Крупской. Начальная стоимость работ составляет 934,5 миллиона рублей — это следует из документов, размещённых на портале госзакупок.

Помимо возведения самого здания, в перечень задач входит прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Все работы должны вестись в строгом соответствии с проектной документацией, имеющей положительные заключения.

Кроме того, подрядчик обязан обеспечить стройплощадку подъездными путями и коммунальными ресурсами, провести подготовительные мероприятия, установить временные здания и бытовой городок. В его задачи также входят разработка проектов производства работ, получение согласований надзорных служб, охрана объекта и мониторинг технического состояния окружающих зданий в зоне влияния.