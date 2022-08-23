ВС РФ блокировали с трех сторон элитное подразделение ВСУ - 214-й батальон ОПФОР

Игорь Конашенков рассказал об успехах наступательной операции союзных сил.

Вооруженные силы России блокировали и планомерно уничтожают элитное подразделение Вооруженных сил Украины под Кодемой. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 23 августа сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что речь идет о силах 214-го батальона ОПФОР.

В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ - 214-го батальона ОПФОР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе города Артемовска союзные силы Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к Зайцево. Этот населенный пункт является важным узлом для обороны города.

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Фото и видео: Минобороны России