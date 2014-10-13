Бастрыкин снова запросил доклад по ситуации со зданием ВНИИБ

Теперь дело контролируется центральным аппаратом ведомства.

Глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по поводу ситуации со зданием Всесоюзного научно-исследовательского института (ВНИИ) целлюлозно-бумажной промышленности на площади Мужества в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что к главе СКР обратились городские активисты после того, как стало известно о планах на снос объекта и отказе включить его в реестр объектов культурного наследия. Суд уже вставал на стороны градозащитников, но заинтересованные стороны каждый раз препятствовали возбуждению уголовного дела. Теперь ситуация контролируется центральным аппаратом ведомства.

Напомним, что ещё в 2020 году решением Куйбышевского районного суда здание ВНИИБ запретили сносить, а разрешение на строительство нового объекта от Госстройнадзора было отозвано.

Ранее мы сообщили о том, что администрация Петербурга все еще планирует снести "Ригель".

Фото: Citywalls.ru