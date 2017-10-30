Администрация Петербурга все еще планирует снести "Ригель"

В Петроградском районе Петербурга, на территории бывшего предприятия "Ригель", планируется строительство жилого квартала. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Проект был согласован Комитетом по государственному контролю и КГИОПом, однако вызвал протесты градозащитников. Несколько зданий, находящихся на территории предприятия, могут быть снесены, но активисты оспорили решение о законности этого шага. В данный момент дело находится на рассмотрении суда. При этом КГИОП все еще настаивает на том, что застройка допустима.
По словам архитектора Владимира Линова, богатый мировой и отечественный опыт показывает, что многие бывшие промышленные объекты можно приспособить под самые разные функции.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить возможную застройку территории завода "Ригель".
Фото: Piter.TV
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