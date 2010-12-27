21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга вас будут ждать лучшие артисты, блогеры и спикеры, сотни развлекательных площадок и активностей, море веселья, новых знакомств и впечатлений.

Масшитабное событие пройдет на нескольких площадках, расположенных по всему парку. В воскресенье в VK Fest примут участие: Элджей, Макс Барских, A"Studio, Yellow Claw, МОТ, Елена Темникова, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, HammAli & Navai, THE HATTERS, Дельфин, LIZER, CYGO, ЛУНА, Zivert, Монеточка, ЯАVЬ, СБПЧ, Джарахов, ЛАУД, Rauf&Faik, ВРАГ, Зомб, Dr.Krivorotov, Maryana Ro, Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Юра Музыченко, Дима Масленников, ДАВА, Карина Кросс, Наташа Краснова, Василий и Юля Смольные, Utopia show, EdisonPts, Женя Белозеров, Алексей Савко, Елена Райтман, Леонид Парфёнов и другие. Когда: 20 и 21 июля Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга Билеты: vk.cc/tickets