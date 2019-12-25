В Петербурге пройдет VI Международный этнический фестиваль "Музыки мира"

Вход на все события фестиваля бесплатный.

В Петербурге 14 и 15 августа пройдет VI Международный этнический фестиваль "Музыки мира". Для гостей подготовили серию мастер-классов и творческих встреч с музыкантами в Шереметевском дворце, передает комитет по культуре. Также участники смогут посетить цикл экскурсий по уникальной и крупнейшей в России коллекции музыкальных инструментов.

Помимо этого на сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева состоятся концерты, в которых примут участие всемирно признанные мэтры этно-музыки и их молодые последователи, в том числе победители Открытого всероссийского конкурса "Музыки мира". Например, группа Namgar, казахский этно-коллектив HasSak (Алматы), мантра-группа Go Kirtan (Москва), этно-шоу Otyken (Красноярск) и другие.

Вход на фестиваль бесплатный, но требуется регистрация.

Фото: pexels