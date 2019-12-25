Фестиваль будет проходить под лозунгом "Стань Супергероем! Спаси Планету!".

В Полюстровском парке Красногвардейского района (угол ул. Апрельской и ул.М.Тухачевского) пройдет VIII культурно-образовательный фестиваль "ЭкоОхта". В этом году участниками и партнерами фестиваля традиционно выступают общественные экологические организации, благотворительные фонды.

Фестиваль будет проходить под лозунгом "Стань Супергероем! Спаси Планету!". Огромное пространство Полюстровского парка будет разделено на несколько интерактивных зон: "суперсила", "суперэнергия", "суперсмелость", "супердоброта", "супермастерство", "суперздоровье", "суперразум", "супердруг". На фестивале в этот день выступят группы "Паровоз до Кубы", "Ангел НеБес", "ULA", Аффина́ж.

Место: Полюстровский парк (угол ул. Апрельской и ул.М.Тухачевского)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Фестиваль для всей семьи "ЭкоОхта"