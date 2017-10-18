Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 16:58
0
Shdaria
70
Код вставки плеера

ВФМС стал площадкой для агитации коммунистов

0
 
 

На ВФМС находится огромное количество коммунистов из разных стран. Иногда представители "левой молодежи" превращают фестиваль в площадку для агитации.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи уже в первые дни своей работы превратился в площадку для политической агитации. В одном из залов ВФМС-2017 корреспондент Piter.tv запечатлел странное поведение молодых людей в красной одежде с коммунистической символикой. Отмечается, что среди них наблюдается большое количество иностранцев, а также десятки русских "левых". 

На эксклюзивном видео можно заметить, как люди в красном активно раздают партийные газеты и "фирменные" значки. На видеоролике слышно, как группа людей выкрикивают "Россия будет красной, сказал же Ленин ясно!". Такое поведение можно приравнять к политической агитации.

Как стало известно Piter.TV позже, специально для ВФМС коммунистическая молодежь России издала газету - "Комсомольское лето - 2017. На кадрах также можно заметить, как ее распрастраняют. 

Видео: Piter.tv

Теги: вфмс 2017 , коммунисты на вфмс , новости , новости россии
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5