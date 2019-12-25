Названы основные желания жителей страны в 2019 году.

ВЦИОМ узнал, о чем мечтают россияне в 2019 году. Чаще всего жители страны желают здоровья себе и своим близким (10%). Столько же процентов набрал пункт "улучшение жилищных условий для семьи. Еще 8% надеются отправиться в путешествие, а 7% - вырастить детей и внуков. О повышении материального благополучия думают 6% опрошенных, а 4% - о том, чтобы не было войны.

Почти 75% считают, что мечта должна быть реализуемой, иметь конкретные сроки и план действий. Лишь 10% говорят о несбыточной цели или что лучше вообще не мечтать (13%). Россияне также назвали факторы, влияющие на исполнение заветного желания. Большинство сошлось во мнении, что оно зависит от стечения обстоятельств и воли других людей (41%). Еще 89% опрошенных считают, что им удавалось осуществлять свои мечты.

Среди россиян чаще всего была достигнута или считается возможным достижение мечты о счастливой семье и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (86%), иметь надежных друзей (85%) прокомментировал социологи

Ранее Piter.tv писал о том, что большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском.

Видео: Piter.tv