Эксперты узнали мнение населения России о деятельности главы Украины.

Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском (67%). Еще 16% считают, что отношения между странами улучшились при новом президенте, а 9% - ухудшились. Около 8% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на исследование ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

Почти 35% населения ничего не знает о деятельности нового главы Украины. Около 29% относятся к Зеленскому равнодушно, 9% - одобряют, а 21% - недолюбливает. В целом россияне сохраняют скепсис в отношении политического курса соседнего государства

Россияне не видят в главе украинского государства трансформирующую фигуру для будущего двух стран считают социологи

Ранее Piter.tv писал о том, что каждый четвертый житель России не доверяет соседям по дому.

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