Каждый четвертый житель России не доверяет соседям по дому

Социологи рассказал об отношении россиян к соседям.

ВЦИОМ: каждый четвертый житель крупного российского города не доверяет соседям по дому (18%). В городах-миллионниках меньше склонны к доверию (25%), чем жители небольших населенных пунктов. Также доля недоверчивых растет среди тех, кто проживает в съемной квартире (58%).

Каждый третий в съемной квартире не доверяет соседям по многоквартирному дому. Однако в общем по стране 79% склонны доверять ближним. Почти 46% говорят о том, что знакомы практически со всеми соседями по подъезду. Только 36% не знают никого из дома, в котором проживают, доля растет для тех, кто арендует квартиру.

За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов прокомментировали социологи

Чаще всего жильцы обсуждают с соседями бытовые вопросы, решают общедомовые проблемы. Только 34% проводят свободное время с соседями как друзья.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.