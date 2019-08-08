ВЦИОМ: в России более 50% граждан читают книги

Чаще всего чтением занимаются женщины (59%), молодое поколение 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%).

Опрос ВЦИОМ показал, что в России 53% граждан читают книги. Чаще всего чтением занимаются женщины (59%), молодое поколение 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%). Результаты опроса опубликовали на сайте ведомства.

В среднем, опрошенные прочитали около пяти книг за последние три месяца. Респонденты старше 60 лет читают по семь книг за это же время, те, кто не пользуется практически интернетом – девять.

Чаще всего книголюбы читают книги по истории, исторические романы и биографии (30%). Также многие интересуются литературой по домоводству и приусадебному участку (22%), фантастикой (21%) и классической русской и зарубежной литературе (20%).

Ранее первое издание книги о Гарри Поттере продали за $40 тысяч.

Видео: YouTube/ Roman Roads Media

YouTube/ mgimo

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