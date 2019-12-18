Уже завтра в Выборге пройдут "Морозовы гуляния"

С наступающим Новым годом жителей города поздравит настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Канал Piter.TV узнал подробности праздничной программы.

Продолжается официальная программа пребывания Деда Мороза из Великого Устюга в Выборгском районе Ленинградской области. Уже завтра, 19 декабря, главный зимний волшебник страны выступит перед выборжанами на Красной Площади. Здесь с 14.00 будет проходит программа "Морозовы гуляния". Подробности этой акции каналу Piter.TV рассказала начальник отдела культуры администрации МО "Выборгский район" Галина Цветкова.

Основные мероприятия пройдут на Красной площади, так называемые "Морозовы гуляния". Они начнутся в 14 часов. Ребята могут посетить мастер-классы, посмотреть работу кукольного театра. Ребят ждут интерактивные игры, в 15 часов на сцену выйдут артисты "Вереска" со своими "Зимними фантазиями". Эта программа ориентирована на семейный отдых. В 15.40 запланирован выход на Красную площадь Деда Мороза. Он даст команду на зажжение новогодних огоньков на главной елке города и района. Затем на сцену выйдут талантливые дети, воспитанники школы искусств "Эдельвейс" из Петербурга. Их программа "Самый лучший Новый год" откроется... барабанным шоу Дедов Морозов.

Отметим, что по информации нашего СМИ, праздничная программа состоится в любую погоду. В случае дождя горожанам рекомендуют теплее одеваться и носить непромокающие вещи.

Видео: Piter.TV