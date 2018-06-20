  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Уже более 400 выборжан бесплатно побывали в Музее Выборгского замка
Сегодня, 14:46
98
KaterinaKono13

Уже более 400 выборжан бесплатно побывали в Музее Выборгского замка

0 0

Бесплатные посещения замка действуют в рамках акции: "каждую третью среду месяца Музей Выборгского замка можно посетить бесплатно".

С начала 2019 года каждую третью среду месяца Музей Выборгского замка можно посетить бесплатно. За четыре месяца действия акции ей воспользовались 451 человек

Пресс-секретарь Выборгского замка Анна Авдюкова рассказала, что количество посетителей, пользующихся возможность бесплатно посещать музей, возрастает из месяца в месяц. Скорее всего, это связано с наступлением теплого времени года и открытием Башни святого Олафа.

16 января бесплатно музей посетили 54 человека, 20 февраля – 72, в марте бесплатно прошли 106 человек, а 17 апреля, то есть вчера, целых 219 человек.

рассказала Анна Авдюкова, опираясь на официальную статистику

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий