Уже более 400 выборжан бесплатно побывали в Музее Выборгского замка

Бесплатные посещения замка действуют в рамках акции: "каждую третью среду месяца Музей Выборгского замка можно посетить бесплатно".

С начала 2019 года каждую третью среду месяца Музей Выборгского замка можно посетить бесплатно. За четыре месяца действия акции ей воспользовались 451 человек

Пресс-секретарь Выборгского замка Анна Авдюкова рассказала, что количество посетителей, пользующихся возможность бесплатно посещать музей, возрастает из месяца в месяц. Скорее всего, это связано с наступлением теплого времени года и открытием Башни святого Олафа.