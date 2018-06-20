Уже более 400 выборжан бесплатно побывали в Музее Выборгского замка

С начала 2019 года каждую третью среду месяца Музей Выборгского замка можно посетить бесплатно. За четыре месяца действия акции ей воспользовались 451 человек
Пресс-секретарь Выборгского замка Анна Авдюкова рассказала, что количество посетителей, пользующихся возможность бесплатно посещать музей, возрастает из месяца в месяц. Скорее всего, это связано с наступлением теплого времени года и открытием Башни святого Олафа.
16 января бесплатно музей посетили 54 человека, 20 февраля – 72, в марте бесплатно прошли 106 человек, а 17 апреля, то есть вчера, целых 219 человек.
рассказала Анна Авдюкова, опираясь на официальную статистику
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