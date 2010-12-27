Уволенные главы районов нашли себя в Смольном

Экс-глава Центрального района Андрей Хлутков теперь работает в Смольном. Его назначили на должность заместителя председателя комитета по внешним связям. Он будет координировать работу управления международного сотрудничества.
Похожая ситуация и у экс-главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Он стал заместителем председателя жилищного комитета и теперь будет отвечать за взаимодействие между администрациями, жилищными организациями и региональным оператором по обращению с отходами.
Ранее глав районов отправили в отставку за некачественную уборку снега.
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