Из НЦЗД уволили врача-трансплантолога, проводившего уникальные операции детям

Родители детей уже создали петицию, с просьбой вернуть эксперта.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил Михаила Каабака. Специалист единственный в России проводил пересадку почек грудным детям. Вместе с ним работы лишилась его коллега Надежда Бабенко.

В интервью "КП" Каабак заявил, что его уволили после звонка главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. Специалист считает, что это связано с претензиями к применяемому им препарату. Отмечается, что его активно используют в Европе и Канаде. Готье свою причастность отрицает. По официальной версии, врачей уволили из-за отсутствия ставок в детском центре.

Родители детей уже создали петицию, с просьбой вернуть эксперта. У него было запланировано 75 операций, а 300 прооперированных пациентов остались без наблюдения. Петицию уже подписало более 270 тысяч человек.