В Петербурге Колабутина сняли с должности главы комитета по здравоохранению

Губернатор Санкт-Петербурга освободил от должности председателя Комитета по здравоохранению Валерия Колабутина.

В Петербурге уволен глава Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин. Теперь он займет должность штатного советника губернатора.

Временно исполнять обязанности главы комитета назначен бывший зампред Колабутина Евгений Евдошенко. Как рассказал Кибитов, теперь Валерий Колабутин станет штатным советником губернатора Петербурга Георгий Полтавченко по вопросам здравоохранения.

Причиной увольнения стало личное заявления Валерия Колабутина.

Известно, что Колабутин стал первым председателем комитета по здравоохранению, не являясь при этом врачом и не имея медицинского образования.

Евгений Евдошенко, в отличие от Колабутина, имеет медицинское образование - в 2003 году окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию по специальности врач. Свой медицинский стаж он начал в 19 лет. Начинал с самого малого – медицинской сестры нейрохирургического отделения РНХИ им Поленова, фельдшера специализированной нейрореанимационной бригады скорой медицинской помощи.

Фото: Фото: gov.spb.ru