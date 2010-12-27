Экс-замглавы администрации Петроградского района получила 1 год условно за мошенничество

Женщина похитила у государства более 3.6 млн рублей.

Городской суд Петербурга не стал менять приговор экс-замглавы администрации Петроградского района Надежде Соломахиной по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Защита Соломахиной отметила, что обвиняемая была введена в заблуждение. Также сторона защиты напомнила о многочисленных наградах и 40-летнем стаже экс-чиновницы. Однако суд оставил жалобы без удовлетворения.

По версии следствия, Соломахина нашла сообщников с целью хищения бюджетных средств через госконтракты. Таким образом, в период с 2010 по 2011 годы под предлогом оплаты услуг по проведению праздничных мероприятий преступники похитили более 3,6 млн рублей. Отмечается, что обязательства по контрактам, заключенным с фирмами, были выполнены не полностью. Сама обвиняемая подписывала акты выполненных работ и оказанных услуг.

Суд решил назначить бывшей чиновнице 1 год лишения свободы условно.